Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе, дата и формат еще не определены, передает ТАСС со ссылкой на заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе. Я уже говорил с президентом США Джо Байденом, и он подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по НАТО. Что касается формата саммита и его даты, это пока согласовывается», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос украинских журналистов, будут ли приглашены на встречу лидеры стран — партнеров альянса, например Украины и Грузии.

Minval.az