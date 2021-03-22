Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что пожелал удачи действующему главе государства Джо Байдену в своем письме, однако не стал раскрывать всего содержания.

Ранее Байден сообщил, что получил «великодушное» письмо от Трампа, который, однако, не пришел на его инаугурацию и не встретился с ним лично. По словам Байдена, письмо было частным, так что он не станет разглашать его содержание, пока не поговорит с Трампом.

«Главным образом я пожелал ему удачи», — заявил Трамп в подкасте The Truth with Lisa Boothe. Он отметил, что письмо состоит из нескольких страниц. «Оно (было написано — ред.) от всего сердца, потому что мне хочется, чтобы он добился успеха», — добавил бывший американский лидер. При этом Трамп отказался раскрывать содержание письма.

Minval.az