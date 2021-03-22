Минобороны распространило видеокадры из села Юхары Гюзлек Физулинского района.
Минобороны распространило видеокадры из села Юхары Гюзлек Физулинского района.
Дата: 2021/03/22 15:18
Раздел: Новость
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