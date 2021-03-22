94-летняя королева Елизавета II, которая недавно получила в подарок двух щенков, дала им имена, которые рассекретило, среди прочих, и издание People.

Монарх назвала щенков Фергюсом и Муиком. Фергюс – это помесь таксы и корги (дорги) получил свою кличку в честь покойного дяди королевы Фергюса Боуз-Лайона, погибшего во время Первой мировой войны в 1915 году.

Второй щенок, Муик, стоимость которого – 3673 доллара, назван в честь озера Лох-Муик, которое находится на территории любимого поместья королевы Балморал в Шотландии. Туда монарх со своей семьей часто ездит на пикники в августе и сентябре.

Щенков королеве подарили в один из самых непростых периодов ее жизни. Это произошло, когда супруга Елизаветы принца Филиппа госпитализировали с инфекцией, а также когда в эфир вышло интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, в котором они рассказали немало нелицеприятных вещей о жизни в британской монаршей семье.

СМИ отмечают, что корги и дорги были у королевы практически всю ее жизнь. Однако после смерти последнего корги по кличке Виспер в 2018 году она решила больше не заводить собак. Это объяснялось тем, что пожилая королева могла споткнуться о животное, а также тем, что, понимая, что уже немолода, она не хотела оставлять одинокими своих любимцев.

Собаки монарха стали не менее легендарными, чем она сама. Двое ее корги появились в пародии на фильм о Джеймсе Бонде. Как известно, Елизавета II снялась в короткометражном фильме, который был показан во время церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, присоединившись к Дэниелу Крейгу для запоминающегося скетча.

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