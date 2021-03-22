Власти Таиланда приступили к испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса собственной разработки, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.

«Таиланд начал испытания на людях отечественной вакцины против коронавируса и планирует начало ее применения в следующем году. Использование этого препарата может дать стране больше свободы в ее действиях по борьбе с COVID-19», — говорится в заявлении представителей минздрава.

Таиландская отечественная вакцина-кандидат разрабатывается Государственной фармацевтической организацией (GPO), а также факультетом тропической медицины Университета Махидол и одной из американских некоммерческих организаций. В вакцине используется инактивированный вирус для активации иммунитета.

«Ожидается, что вакцина, произведенная тайцами для тайцев, будет использована в следующем году», — уточнил председатель совета университета Махидол Пиясакол Саколсатаядорн.

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