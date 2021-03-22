Армения выводит остатки своих войск из Карабаха, призывников больше не будут отправлять служить туда, сообщают в понедельник армянские СМИ.

«Информация о выводе подразделений ВС Армении из Карабаха подтверждается. Безопасность в ближайшем будущем будет зависеть только от российских миротворцев», — отмечается в информации.

Накануне о том, что из Карабаха постепенно выводятся подразделения Вооруженных сил Армении сообщил бывший «пресс-секретарь» «армии» сепаратистов Карабаха Сенор Асратян.

После окончания войны родители солдат неоднократно 12проводили митинги с требованием перестать отправлять их детей в Карабах.

Minval.az