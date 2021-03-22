Ряд американцев считают, что президент США Джо Байден может раньше положенного времени отказаться от своей должности, в том числе из-за состояния здоровья. Такое мнение выразили зрители телеканала Fox News.

При этом они обратили внимание на то, что место главы государства может занять вице-президент Камала Харрис.

«Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис», — написал зритель телеканала под ником MassiveMemberClub.

По его мнению, многие изначально хотели видеть на посту президента именно Харрис.

Kingdomofidiots выразил надежду на то, что Байден «дотянет» до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вновь контролировать Сенат.

Некоторые комментаторы вовсе решили, что Байден уже сейчас не играет главную роль в политической жизни Соединенных Штатов.

Ранее бывший старший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер предрек Соединенным Штатам «кризис национальной безопасности» из-за оговорок и оплошностей главы государства Джо Байдена.

Миллер отметил, что американский лидер не смог даже пройти интервью по софтболу без шпаргалки и трижды упал, поднимаясь по лестнице.

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