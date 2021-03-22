Бывший президент США Дональд Трамп вернется в соцсети через два или три месяца «с собственной платформой». Об этом заявил советник Трампа Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети, вероятно, через два или три месяца, с его собственной платформой», — сказал Миллер. Он выразил уверенность, что проект Трампа «полностью изменит правила игры».

Отвечая на вопрос, будет ли эта платформа создана в сотрудничестве с какой-либо технологической компанией, Миллер сказал, что Трамп провел большое количество встреч с представителями разных компаний.

«Эта новая платформа будет крупной. Все хотят [сотрудничать с ним], и он собирается привлечь миллионы и миллионы, десятки миллионов пользователей на эту платформу», — заявил Миллер.

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