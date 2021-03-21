Наемники из российской ЧВК «Вагнер» попытались возвести земляной барьер между Сиртом и Джуфрой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба операции ливийской армии «Вулкан гнева», размещенном в Twitter.

«Работы, связанные с возведением барьера, противоречат соглашению о прекращении огня, подписанному в октябре 2020 года в Женеве Совместным военным комитетом в формате «5+5», — говорится в сообщении.

Член комитета Эль-Фитури Гырбиль сообщил в среду, 17 марта, что прибрежная дорога между Сиртом и Мисратой будет открыта в течение 2 недель и на фоне этой инициативы наемники начнут покидать Сирт и Эль-Джуфру.

Minval.az