Экс-обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов признался, что ему было нелегко принять решение о завершении карьеры на пике своей славы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ESPN.

«Это очень сложно, когда у тебя есть сила, когда ты лучший в мире, когда ты знаменит, когда у тебя есть деньги и ты всему этому говоришь: «Нет», — заявил спортсмен.

Нурмагомедов отметил, что многие, вероятно никогда его не поймут, но выразил надежду, что они поддержат его решение. По словам спортсмена, он чувствует, что ему нужно остановиться, потому что каждый бой и каждый тренировочный лагерь отнимает какие-то дни жизни у его матери.

«Я пришел в этот вид спорта, чтобы показать, кто я, и стать лучшим, я стал чемпионом мира, лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, трижды защищал свой титул, защитил пояс в крупнейшем поединке в истории UFC, что еще? Только денежные бои, а мне деньги не нужны», — отметил россиянин.

Также Нурмагомедов поделился своими дальнейшими планами на жизнь. Он сообщил, что у него есть несколько бизнес-проектов.

«Я буду наслаждаться временем с семьей, у меня есть дети, мои братья все еще дерутся в UFC, поэтому я собираюсь их поддержать», — сказал спортсмен.

Minval.az