Ограничительные меры, введенные в Европе и США из-за распространения коронавируса, можно будет снимать к концу лета.

Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag заявил Угур Шахин — генеральный директор биоинженеринговой компании BioNTech, создавшей вакцину от COVID-19 совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

«Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают», — предрек он. Шахин подчеркнул, что коронавирус не исчезнет, и для восстановления контроля над ситуацией потребуется как минимум еще год.

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