Аналитики вьетнамского издания Soha рассказали, как президент России Владимир Путин разрушил военные планы США и НАТО.

Эксперты иностранного издания отмечают, что на фоне геополитического противостояния между Россией и Западом у Путина каждый раз получается успешно «щелкнуть по носу» конкурентов, разрушив их планы. Авторы материала привели в качестве примера три таких случая.

Первый касается потраченных США и НАТО пяти миллиардов долларов на финансирование Майдана, главная цель которого сводилась к организации на Украине антироссийского правительства для дальнейшего изгнания из Севастополя ВМФ РФ. В Североатлантическом альянсе надеялись в дальнейшем занять эту территорию, однако Путин разрушил план Запада.

Второй прецедент произошел в 2012 году в Сирии, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Бараку Обаме план создания бесполетной зоны в САР. Тогдашний американский лидер недооценил Москву, и в 2015 году Россия провела на территории республики мобилизацию с дальнейшим объявлением бесполетной зоны к востоку от Евфрата — причем, только для США.

Наконец, третьим фиаско Запада стал план Пентагона Prompt Global Strike, согласно которому ракеты, запущенные в США, могли бы достигать любой цели в мире в течение часа. Однако реализовать проект не смог ни Джордж Буш, ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, так как для этого необходимо было создание гиперзвуковых ракет. В итоге «американскую мечту» реализовал Владимир Путин в России — ракеты, выпущенные с территории РФ, способны в кратчайшие сроки достичь любой точки на земном шаре.

Minval.az