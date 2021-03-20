Из Карабаха постепенно выводятся подразделения Вооруженных сил Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший «пресс-секретарь» сепаратистов Карабаха Сенор Асратян.

По его словам, из Карабаха постепенно выводятся подразделения Вооруженных сил Армении.

«Спустя годы случайность номер один, занявшая кресло премьер-министра Республики Армения, будет оправдываться, что он был вынужден пойти на этот шаг, потому что этого требовали родители призывников, то есть «народ …», — отметил он.

На уровне переговоров уже прорабатывается вопрос о разблокировке Мегринского коридора, — отметил Асратян.

Minval.az