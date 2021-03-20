В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани пройдут испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти, пишет газета La Repubblica.

«Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V», — сказал губернатор.

Дзингаретти уточнил, что будет проверена эффективность препарата против новых штаммов коронавируса. По его словам, в настоящий момент специалисты ждут формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна может самостоятельно одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» без разрешения Евросоюза.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что власти ФРГ могут согласовать закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V».

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