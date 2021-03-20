«Новруз-байрам — замечательный праздник весеннего равноденствия, который отмечается уже около 3000 лет, и является одним из самых уважаемых национальных праздников для всех азербайджанцев».

Об этом говорится в поздравлении посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.

Посол отметил, что этот праздник близок и для Украины, поскольку является традиционным для одного из наших коренных народов — крымских татар. «А учитывая большую азербайджанскую диаспору, которая живет в Украине, замечательные традиции празднования Новруза стали частью украинской культуры», — добавил Каневский.

«Сердечно поздравляем братский азербайджанский народ с этим прекрасным весенним праздником. Новруз — это время, когда мы с надеждой смотрим в будущее. Пусть он принесет только теплые и дружеские отношения между нашими народами, гармонию и процветание нашим странам.

Novruz bayramınız mübarək!», — сказано в поздравлении Каневского.

Minval.az