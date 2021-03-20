Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина лучше Польши. Такое высказывание он сделал в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, сообщает Сегодня.

«Пусть меня простят поляки, но я думаю, что Украина лучше Польши. И Европы без Украины нет. И если кто-то еще этого не понимает, что может быть счастливая Европа при несчастной Украине – так не будет», – сказал министр, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО.

Он добавил, что украинцы должны себя достаточно уважать, чтобы идти к европейским стандартам.

Minval.az