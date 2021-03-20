Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу COVID-вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Глава правительства заявил, что боли от инъекции он не почувствовал, сообщает Sky News.

«Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас — очень хорошая идея», — сказал Джонсон, имея в виду приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca в некоторых европейских странах из-за образования тромбов у 25-ти привитых.

Премьер Британии также обратился к гражданам и призвал всех «сделать прививку, как только подойдет их очередь».

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