Россия регулярно пыталась нарушить спутниковую связь на британских военных самолетах, взлетавших с авиабазы «Акротири» на Кипре, пишет The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

«Россия старалась заглушить связь у взлетавших самолетов, что является частью невоенной конфронтационной активности», — заявил один из источников, отметив, что подобные действия велись без явной причины против транспортного самолета, перевозившего запчасти.

Другие источники указали на регулярные попытки вмешаться в спутниковые каналы связи транспортного самолета A400M. По их словам, такие попытки фиксировались в том числе, когда на борту взлетевшего самолета были военные.

В результате вмешательства пилот мог бы лишиться данных, которые позволяют ему ориентироваться в воздухе, что потенциально может привести к аварии с жертвами.

Ни одна попытка не была успешной, говорят источники газеты.

Издание отмечает, что в Средиземноморье есть только «два враждебных государства», достаточно близких для попыток перехватить сигналы, это Сирия и Россия, и только у России есть такие технические возможности.

По данным The Times, скоро будет опубликован документ о приоритетах в финансировании британских ВС. В частности, в нем будет изложен план, как военным действовать в состоянии «между миром и войной» и как заставить расплатиться за действия против британской армии.

Minval.az