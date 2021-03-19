Российский журналист Максим Шевченко в своем Telegram подверг критике высказывание депутата Госдумы, проармянского пропагандиста Константина Затулина о том, что Турция является врагом для России.

Ранее парламентарий, представляющийся донским казаком, заявил, что «13 войн между Россий и Турцией» свидетельствуют о том, что эта страна является врагом русского народа, и «с ней возможен лишь язык войны».

Шевченко назвал безумной позицию Затулина, отметив, что геополитические взгляды у того выстраиваются на основе войн, оставшихся далеко в прошлом. Журналист напомнил, что отношения Москвы и Анкары сегодня продолжают динамично развиваться и за последнее время достигли ранее невиданных высот.

«Семь миллионов граждан РФ, ежегодно находящихся в Турции в разгар сезона и около миллиона, работающих в рамках успешно и динамично развивающихся российско-турецких экономических связей, ничто для маститого единоросса», – сыронизировал Шевченко, и назвал Затулина «видным лоббистом карабахских армянских боевиков».

Он добавил, что Затулин и его коллега Виталий Милонов занимаются сеянием ненависти и розни между РФ и Турцией, и посетовал, что руководство их партии ничего не предпринимает против этого, фактически занимая соглашательскую позицию.

«Очевидно, она (позиция – ред.) является позицией партии «Единая Россия», которая не одергивает своих видных депутатов Затулина и Милонова, сеющих ненависть и рознь между Россией и Турцией.

С Затулиным солидарны, судя по всему, посол Армении в России Вартан Тоганян, Виталий Третьяков, Наталья Нарочницкая, Ара Абрамян и другие видные деятели русского консервативно-патриотического фланга», – резюмировал он.

Minval.az