Спецслужбы Болгарии провели секретную операцию, в результате которой задержали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России.

По данным телеканала BNT, обыски и задержания прошли 18 марта в Софии и Пернике.

Еще одного из подозреваемых поймали на автотрассе «Тракия», ведущей из Софии в Пловдив. Для этого полиция устроила проверку документов у всех выезжающих из столицы.

По предварительным данным, россиян среди задержанных нет. Речь идет о группе государственных чиновников, имевших доступ к секретной информации. Точное число задержанных и прочие подробности спецоперации пока неизвестны.

В МВД и прокуратуре Болгарии не подтвердили и не опровергли данные о задержаниях.

Напомним, что с октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны шестерых российских дипломатов (последнего — в декабре 2020 года), всех их подозревали в шпионаже. Россия отвечала на это зеркальными мерами.



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