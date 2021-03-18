Американская поп-звезда Бритни Спирс повторно обратилась в суд для смены своего опекуна. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Rappler.

Звезда подала иск в суд Лос-Анджелеса против опекуна, которым является ее отец Джеймс Спирс. Кроме него, попечительство над Бритни также есть у ее менеджера Джоди Монтгомерри.

Адвокат певицы Семюэль Ингем будет хадатайствовать, чтобы Монтгомерри, которую в 2019 году назначили временным опекуном Спирс, стала им навсегда.

Заявление будет представлено в суде 27 апреля.

Напомним, в прошлом году суд не удовлетворил иск Спирса об усилении его попечительства над дочерью, из-за ухудшения его здоровья. До этого Бритни подала иск против опекунских прав отца, а ее адвокат заявил, что звезда не будет выступать, пока суд не удовлетворит ее ходатайство.

Опеку над звездой Джеймс Спирс получил в 2008 году после развода Бритни с мужем Кевином Федерлином, в связи с чем звезда потеряла права опеки над детьми и проходила лечение в психиатрических больницах. С тех пор имуществом и жизнью певицы распоряжаются ее попечители и адвокаты.

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