Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян, скорее всего, будет вынужден покинуть свой пост после внеочередных выборов в армянский парламент, считает российский политический аналитик, эксперт по Армении Владимир Евсеев.

«Позиции Никола Пашиняна ослабляются. К лету они будут еще более слабыми, чем сейчас. Сложно говорить о том, какова будет поддержка его партии. По всей видимости, она не превысит 10-15% избирателей. Это еще самый позитивный сценарий для действующего премьер-министра. Очевидно, что при таком уровне поддержки партия «Мой шаг» не сможет обеспечить никакого большинства в парламенте. В любом случае, можно прогнозировать ситуацию, при которой Пашинян не сможет остаться у власти», — сказал Евсеев в четверг «Интерфаксу».

Главная проблема, из-за которой Пашинян не может рассчитывать на широкую поддержку избирателей, связана с итогами недавнего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, считает эксперт.

«С одной стороны, пока не видно яркого лидера среди армянской оппозиции. Но у армянских избирателей явное недовольство войной в Нагорном Карабахе. Провал военной кампании связывают именно с Пашиняном. Основные претензии в том, что не была проведена мобилизация. Все это, наряду с пандемией и проблемами в экономике, будет негативно сказываться на позициях партии Пашиняна», — сказал собеседник агентства.

Евсеев считает, что в армянском обществе в настоящее время сформировался запрос на нового лидера, который пока не проявился, и поэтому весьма вероятно, что по итогам выборов Армения получит «технического» премьер-министра.

«Что касается смены премьер-министра, полагаю, на данный момент можно будет ориентироваться на некую промежуточную фигуру. Возможно, затем произойдет переформатирование политического поля Армении, и появится новый лидер. Таковой пока не проявляется», — полагает аналитик.

На поддержку электората сможет рассчитывать тот политик, который будет готов провести реформу армянской армии, считает эксперт. «Армения, оказавшаяся в «тисках» между Азербайджаном и Турцией, крайне заинтересована в укреплении своей безопасности. Ввиду того, что на реформы армии потребуется некоторое время, порядка пяти лет, успех может иметь тот политик и, соответственно, та политическая сила, которая будет убедительна для избирателей по военной реформе», — сказал Евсеев.

Плюс к этому, по его оценке, любой претендент на лидерство в Армении будет демонстрировать приоритетный характер союзнических отношений с Москвой.

Minval.az