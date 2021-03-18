Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Джо Байдену, который ранее резко о нем высказался.
«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется», — добавил Путин.
Президент отметил, что в истории каждого народа «много драматических и кровавых событий».
«Когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладывая на других свои проблемы», — сказал он.
«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — добавил он.