Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эмина Мамедова председателем правления ОАО «Азерхалча».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эмина Мамедова председателем правления ОАО «Азерхалча».
Дата: 2021/03/18 14:42
Раздел: Новость
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