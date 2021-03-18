Обвинения президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина звучат абсурдно, как ложь в лицо жителям всей Земли, ведь именно Штаты залили кровью половину планеты, заявил лидер ЛДПР Владмиир Жириновский.

«Обвинения Байдена звучат абсурдно, как ложь в лицо гражданам всей Земли. Ведь США залили кровью полпланеты. До сих пор дымит Сирия, Афганистан, Ливия, на голодном пайке Северная Корея, Куба и Венесуэла. А Европа расхлебывает последствия американских войн на Ближнем Востоке, каждый год принимая сотни тысяч оголодавших мигрантов, которые потом мстят за свою судьбу европейцам на темных улицах их городов», — написал политик в своем Telegram-канале.

Жириновский отмечает, что в США больше всего заключенных: там каждый год десятки людей казнят, а ещё тысячи гибнут прямо на улицах от рук полицейских, которые открывают огонь при первой возможности.

«В конечном счете, слова американского президента, который, видимо, уже не отдаёт отчёт в своих действиях, могут дорого обойтись США во время очередных переговоров по международным договорам о безопасности. Так что пора и нам назвать вещи своими именами. США – это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык. Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить», — добавил Жириновский.

Также он подчеркнул, что никакие «потуги фальшивых чиновников» из высших эшелонов американской власти, никакие угрозы в адрес нашей страны не возымеют последствий, на которые хотят рассчитывать недруги России в Северной Америке.

«Наш народ обеспечит нужную сплоченность перед лицом всё возрастающих угроз, мы сумеем хладнокровно показать руководству США, что они обречены на поражение. А Байдену в итоге как бы не стать могильщиком Америки», — заключил политик.

Minval.az