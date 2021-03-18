Запланированный на 28 июля — 1 августа в Баку международный музыкальный фестиваль «Жара» отменен.

Об этом сообщил в своем аккаунте в İnstagram один из организаторов мероприятия — народный артист Эмин Агаларов.

Он отметил, что юбилейный пятый фестиваль впервые пройдет в Москве.

«Подтвержденный самый масштабный, международный, 5-й юбилейный фестиваль @zharafest 2021 впервые в России! С 23 по 27 июня в Лужниках состоится zharafest.Moscow! 5 дней, 200 артистов и неповторимая атмосфера ЖАРЫ под открытым небом», — написал Агаларов.

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