Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли собирается предоставить суду новые свидетельства против экс-супруга – 56-летнего Брэда Питта. Как сообщает «Спутник» со ссылкой на издание The Blast, трое детей знаменитостей также могут рассказать о домашнем насилии.

Очередное заседание по делу о разводе артистов состоится совсем скоро. О намерениях 45-летней звезды стало ясно после того, как она подала в суд несколько документов. О том, что Питт находится под следствием, стало известно вскоре после того, как Джоли подала на развод.

Неприятный инцидент произошел на борту частного самолета. Между приемным сыном Мэддоксом и Брэдом произошел конфликт, после которого 19-летний юноша отказывался общаться с отцом.

Департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес ранее инициировал расследование, которое, однако, доказало отсутствие вины Питта.

На этот раз наряду с показаниями актрисы есть отдельные сведения несовершеннолетних детей бывших супругов.

И Брэд, и Анджелина должны заручиться разрешением суда на участие Шайло, Нокса и Вивьен в их бракоразводном процессе. А Мэддокс, Захара и Пакс могут давать показания без согласия родителей, поскольку они уже взрослые.

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