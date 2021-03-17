Министр обороны России Сергей Шойгу оценил идею о создании так называемой Армии Турана — военного блока, который бы объединил все тюркоязычные страны. Его слова приводит «Sputnik Казахстан» в среду, 17 марта.

«Ну хорошо, вот вы об этом мечтаете, вы к этому какие-то пытаетесь шаги сделать. Для чего и против кого?» — задался вопросом глава Минобороны, комментируя заявления ряда турецких политиков о желании создать единую армию тюркских стран.

Шойгу напомнил, что в России также проживают тюркоязычные народы, причем их «достаточно много». «И мы веками живем вместе», — подчеркнул он.

Министр добавил, что Россия в настоящее время продолжает вести с Турцией работу, которая несмотря на то, что складывается непросто, уже дает результаты.

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