Нагорный Карабах – это такая очень непростая операция.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

«Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь, согласитесь, когда враждуют между собой два братских народа, два близких наших соседа, те, с кем жили, еще раз повторюсь, и дальше будем жить в мире, согласии и дружбе…

С другой стороны, подключение Турции к этому, поэтому надо было говорить и заниматься и с турецкими коллегами. Наш президент, который, поверьте мне, приложил титанические усилия для того, чтобы все это состоялось. Причем уговаривать приходилось всех. То есть не было кого-то, кто бы сказал: «Я согласен, только вот их убедите». Нет, убеждать приходилось всех, безусловно. И нам на своем уровне коллег или министров обороны, мы говорили и с нашими турецкими коллегами. Но то, что сегодня сделано, это, во-первых, то, что люди прекратили убивать друг друга. Во-вторых, я надеюсь, что сейчас пришло время для того, чтобы они уже переходили на двусторонние контакты и говорили друг с другом, начинали разговаривать. Я имею в виду Армению и Азербайджан.

И здесь, конечно, многое зависит от отношений, которые сложились в России с Турцией. Также появляются новые игроки, появляются старые соседи, но они появляются со своими предложениями. Я имею в виду Иран. Это развитие инфраструктуры, это и железная дорога, это и гидроэнергетика, и транспортное сообщение. Много вопросов», — отметил Шойгу.

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