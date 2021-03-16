Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса Тина Тернер попрощалась со своими поклонниками и объявила, что покидает сцену. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на The Sun.

Она блистала на мировых подмостках более 60 лет, став обладательницей восьми премий «Грэмми». За свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул «Королевы рок-н-ролла». Тина значится в десятке самых лучших танцоров мира. Журнал Rolling Stone назвал её одной из величайших певиц современности.

Тина Тернер — сценический псевдоним певицы, ее настоящее имя Анна Мей Буллок. Впервые она появилась на сцене в 18 лет в составе группы «Короли ритма», которой руководил ритм-н-блюзовый музыкант Айк Тернер. В последующем именно он и изменил имя певицы, которая из «маленькой Энн» превратилась в Тину Тернер.

Прощаясь с поклонниками, Тернер сказала, что хочет провести остаток жизни вдали от камер и публики.

Одновременно она не скрывает, что гордится своими достижениями и принимает мнение людей, которые говорят, что и ее жизнь, и ее творчество достойны восхищения.

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