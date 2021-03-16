В Латвии более 10 тыс. неиспользованных доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые нельзя вводить в связи с решением временно приостановить вакцинацию, сообщило агентство BNS во вторник со ссылкой на директора государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свена Хенкузенса.

Эти дозы рекомендовано хранить до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация о результатах расследования побочного воздействия вакцины. От ожидаемых поставок вакцины AstraZeneca Латвия пока отказываться не планирует.

Ранее совет по иммунизации, ГАЛ и инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от COVID-19 вакциной AstraZeneca в качестве дополнительной меры предосторожности. Решение было принято на основании сообщений ряда стран ЕС о тромбоэмболии, наблюдавшейся в разные периоды после вакцинации.

Minval.az