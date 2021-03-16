Реализация трехстороннего заявления по Карабаху может стать основой для решения конфликта, заявила действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Ара Айвазяном.

По словам Линде, в организации внимательно следят за ситуацией в регионе, которая изменилась после подписания трехстороннего заявления.

Она приветствовала факт подписания заявления о прекращении огня, выразив сожаление по поводу гибели людей.

«Полноценное выполнение пунктов заявления создаст основу для продвижения в вопросе урегулирования конфликта», — цитирует ее ереванский «Спутник».

Вместе с тем, по ее словам, ряд вопросов все еще не решен, в этом плане ОБСЕ и международное сообщество должны сыграть свою роль. В этом контексте Линде подчеркнула важность уважения международного права, в том числе и гуманитарного. ДП ОБСЕ также отметила необходимость обеспечения свободного доступа представителей международных структур в зону конфликта.

Minval.az