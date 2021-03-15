Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время трансляции, запись которой доступна на YouTube.

Лучший фильм:

«Отец»

«Манк »

«Минари»

«Иуда и черный мессия»

«Земля кочевников»

«Девушка, подающая надежды»

«Звук металла»

«Суд над чикагской семеркой»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Коллектив»

«Лучшие дни»

«Куда ты идешь, Аида?»

«Человек, который продал свою кожу»

«Еще по одной»

Лучший режиссер:

Томас Винтерберг («Еще по одной»)

Дэвид Финчер («Манк»)

Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

Ли Айзек Чун («Минари»)

Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)

Лучшая актриса:

Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»)

Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»)

Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»)

Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)

Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»)

Лучший актер:

Риз Ахмед («Звук металла»)

Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»)

Энтони Хопкинс («Отец»)

Гари Олдман («Манк»)

Стивен Ян («Минари»)

Лучшая актриса второго плана:

Оливия Колман («Отец»)

Мария Бакалова («Борат 2»)

Глен Клоуз («Элегия Хиллбилли»)

Аманда Сайфред («Манк»)

Юн Е-джон («Минари»)

Лучший актер второго плана:

Саша Барон Коэн («Суд над чикагской семеркой»)

Дэниел Калуя («Иуда и черный мессия»)

Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия»)

Лесли Одом-младший («Одна ночь в Майами»)

Пол Раджи («Звук металла»)

Лучший документальный фильм:

«Коллектив»

«Лагерь калек»

«Агент кротов»

«Мой учитель — осьминог»

«Время»

Лучший анимационный фильм:

«Душа»

«Путешествие на Луну»

«Вперед»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

«Легенда о волках»

Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

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