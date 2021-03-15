Московский договор не теряет значимости спустя век после подписания документа. Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции [парламент] Мустафа Шентоп в понедельник в Анкаре.

Спикер парламента выступил на открытии обсуждений на тему: «Отношения Турции и России в столетнюю годовщину заключения Московского договора от 16 марта 1921 года», организованных в здании турецкого парламента.

Перед выступлением Шентопа были продемонстрированы архивные кадры подписания документа.

По его словам, архивные кадры демонстрируют искренность и дружественный настрой представителей двух государств.

Шентоп напомнил, что Московский договор стал первым международным договором, подписанным Правительством турецкого парламента, что придает документу особую значимость.

«Этот документ стал свидетельством признания Россией правительства парламента Турции и определения восточных границ нашей страны. Договор был подписан спустя год после налаживания дипотношений. Тем самым две страны продемонстрировали стремление к солидарности и взаимной поддержке», — подчеркнул Шентоп, передает «Анадолу».

По словам председателя парламента, турецко-российские отношения уходят корнями вглубь веков. Начало двусторонним связям было положено в 1492 году письмом о торговых отношениях, направленным царем Иваном III султану Османского государства Баязиду II.

Мустафа Шентоп отметил, что некоторые источники искажают дату утверждения Московского договора Турцией, называя в ее качестве 31 июля 1921 года. По словам спикера турецкого парламента, договор на самом деле был обсужден парламентом 21 июля 1921 года.

«Все мы видим, как сотрудничество между нашими государствами сопряжено с положительными последствия для народов, региона и мира», — подчеркнул Шентоп.

Спикер парламента указал на то, что Московский договор во многом предопределил направление турецко-российских связей в период после Первой мировой войны.

Шентоп напомнил, что в 2000-ые годы отношения Анкары и Москвы вышли на новый уровень, наметились новые сферы для сотрудничества.

«Сегодня президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин поддерживают контакты. Мы полны решимости предпринять необходимые шаги для дальнейшего укрепления сотрудничества», — сказал спикер парламента.

По его словам, одной из заявленных целей двух стран является доведение объема товарооборота до 100 млрд долларов в год.

Шентоп призвал деловые круги к увеличению инвестиций в Турцию и Россию.

Шентоп отметил, что в отношениях любых стран имеют место периоды спадов и подъемов, и это совершенно естественно.

«Главное – искренность намерений, желание решать спорные моменты путем диалога и консультаций. Необходимо извлечь уроки из истории, принять рациональные шаги по построению позитивного будущего на благо наших стран, народов и региона», — подчеркнул спикер парламента.

Он выразил уверенность в том, что сотрудничество и диалог между Анкарой и Москвой пойдут на благо двух народов, а также внесут вклад в региональную безопасность и стабильность.

По словам Шентопа, Турция и Россия должны быть партнерами, поддерживать конструктивный диалог.

«Лучший способ добиться этого — иметь достижимые цели и искренность. Ни одна страна не может в одиночку пройти путь к процветающему будущему. В этом смысле Турция и Россия находятся на правильном пути», — подчеркнул спикер турецкого парламента.

На панельных обсуждениях выступили ректор Университета Билкент, профессор Абдулла Аталар, сопредседатель турецко-российского форума общественности и депутат Партии справедливости и развития Ахмет Беракт Чонкар, посол Российской Федерации в Анкаре Алексей В. Ерхов.

Кроме того, почетный глава Института стран Азии и Африки Московского Государственного Университета профессор Михаил Мейер обратился к участникам панельных обсуждений в режиме видеоконференции, выступив с речью на тему «Московское соглашение и российско-турецкие отношения».

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