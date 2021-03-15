Армянская сторона опубликовала очередной список своих погибших военнослужащих в недавних боях в Карабахе, завершившихся победой Азербайджана. В списке 96 имен оккупантов.
Армянская сторона опубликовала очередной список своих погибших военнослужащих в недавних боях в Карабахе, завершившихся победой Азербайджана. В списке 96 имен оккупантов.
Дата: 2021/03/15 13:00
Раздел: Новость
Просмотров:
86
Сотрудники отдела полиции Джабраильского района задержали жительницу Сумгайыта, подозреваемую в продаже наркотиков.
Вероятность четвертой волны распространения коронавируса все еще сохраняется на территории Ирана.
Оппозиция Армении расценивает как попытку провести шоу предстоящую в субботу встречу премьер-министра Никола Пашиняна и президента Армена
Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус принял участие в обсуждениях с послами государств-членов Движения Неприсоединения (ДН)
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя обострение на Донбассе заверил, что ситуация не критическая и находится под контролем военных.
Президент США Джо Байден хочет остановить строительство газопровода Северный поток-2, но не хочет портить отношения с Германией,
Первая партия вакцины AstraZeneca Oxford в субботу утром прибыла спецавиарейсом в Тбилиси, сообщает »Интерфакс».
Российский препарат от коронавируса «Спутник V» может оказаться более эффективным, чем аналогичная вакцина европейского производства.