Калифорнийский стартап Canoo начнёт принимать предзаказы на свой пикап в 2021 году, но пока не раскрывает цены, пишет российский интернет-портал vc.ru со ссылкой на The Verge.

Canoo планирует выпустить свой пикап в 2023 году — к тому времени ему придётся конкурировать с электрическими пикапами Cybertruck от Tesla, Hummer, Ford F-150 и Rivian.

Стартап ведет переговоры с другими штатами о создании «микрофабрики», где контрактный производитель будет строить автомобили.

У пикапа есть несколько откидывающихся поверхностей, а построят его на той же платформе, что и другие автомобили стартапа. Это значит, что у самого дорогого пикапа запас хода будет 200 миль (320 км), у бюджетной версии — около 100 миль (160 км).

Canoo — стартап по производству электромобилей, основанный в 2017 году. Свой первый электромобиль он представил в сентябре 2019 года. Компания ещё не начала продавать автомобили.

Minval.az