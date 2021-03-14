В концертном зале «Олимпия» в Париже состоялась церемония вручения национальной кинопремии Франции — Cesar.

В этом году церемония награждения проходила в 46-й раз в условиях соблюдения жесткого санитарного протокола.

Картина «Счастливо оставаться» [Adieu Les Cons] Альбера Дюпонтеля получила премию в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссура».

Сам Дюпонтель получил награду в номинации «Лучший режиссер».

Премии «Лучшая актриса» удостоена Лор Калами за роль в фильме «Антуанетта в Севенне», передает «Анадолу».

Французский актер тунисского происхождения Сами Буаджиль получил премию в номинации «Лучший актер» за роль в картине «Сын».

Премию за «Лучший документальный фильм» получила картина «Девочки» Себастьена Лифшица.

Лучшим иностранным фильмом признана «Еще по одной» датского режиссера Томаса Винтерберга.

Статуэтка за «Лучший монтаж» досталась Тину Базу за работу в картине «Девочки».

«Лучший анимационный фильм» – «Жозеп» режиссера Орель.

«Лучший короткометражный фильм» – «А что, если козы умрут?» режиссера Софии Алауи.

Название премия получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини.

Вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования.

Церемония вручения наград проходит ежегодно.

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