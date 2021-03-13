Несколько тысяч человек собрались в субботу в ряде городов Германии, чтобы выразить протест против коронавирусных ограничений. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на данные полиции.

В Дюссельдорфе на акцию собрались 2 тыс. человек, Штутгарте — 1,5 тыс., Берлине — 1 тыс., Киле — 900, Ганновере — 800. По несколько сотен участвовали в демонстрациях в Дрездене, Эрфурте, Мюнхене, Котбусе, Магдебурге. Протестующие требовали отменить все ограничения, которые были введены из-за пандемии.

В ФРГ действует локдаун, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. При благоприятном развитии эпидемической ситуации уже в марте смогут открыться уличные террасы ресторанов, музеи и галереи.

Minval.az