Федеральный суд в США временно отменил запрет администрации на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Федеральный суд США временно приостановил действие запрета от министерства обороны США, который ограничивал инвестирование и сотрудничество с китайским производителем смартфонов Xiaomi.

Судья Рудольф Контрерас, объявляя вердикт, поставил под сомнение январское решение Пентагона о внесении Xiaomi в черный список из-за связей с китайскими военными. Судья заявил, что убедительно продемонстрировать такие связи в поданных ранее в суд документах не удалось.

Напомним, в январе 2021 года, еще при бывшем президенте США Дональде Трампе производитель смартфонов Xiaomi и еще восемь китайских компаний были внесены в черный список. Причиной назвали то, что компания Xiaomi связана с вооруженными силами Китая.

Под санкциями предполагался запрет на любые финансовые операции из США с китайским производителем смартфонов. Также американские компании должны были продать свои доли в Xiaomi.

В результате китайцы подали в суд Вашингтона и заявили, что такое решение властей США было незаконным, поскольку они не предоставили никаких убедительных доказательств о причастности Xiaomi к спецслужбам.

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