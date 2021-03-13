В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, днем местами прогнозируется дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3, днем — 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 770 мм ртутного столба, относительная влажность — 70-80%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются туман, погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, днем — 5-9 градусов тепла, в горах ночью — 5-10 градусов мороза, днем — 0-5 градусов тепла.

Minval.az