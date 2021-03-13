Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя обострение на Донбассе заверил, что ситуация не критическая и находится под контролем военных. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает УНН.

«Действительно у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируется», — заверил Данилов.

По его словам, Россия сейчас активно распространяет дезинформацию о якобы подготовке Украины к наступлению на Донбассе.

«В последнее время РФ рассказывает дезинформацию о том, что якобы украинские войска вот завтра-послезавтра пойдут в наступление и наступлением будут принимать Донецк и Луганск, не соответствует действительности. Это такая психологическая атака идет», — рассказал Данилов.

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