Президент США Джо Байден хочет остановить строительство газопровода Северный поток-2, но не хочет портить отношения с Германией, которая поддерживает строительство. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Лидер США считает, что Северный поток-2 является невыгодным для Европы. В то же время, на кону стоят взаимоотношения с Германией.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил собеседник издания.

Согласно закону, Белый дом должен каждые 90 дней представлять в Конгресс отчет с указанием организаций, участвующих в строительстве трубопровода, которые подпадают под санкции. По словам официальных лиц, процесс определения этих новых целей сейчас находится в стадии реализации и может быть завершен до того, как следующий отчет должен быть представлен в мае.

При этом высокопоставленный чиновник администрации отказался комментировать особенности пакета санкций, который сейчас проходит через межведомственный процесс. Но чиновник сказал, что «мы продолжаем изучать организации, которые могут быть вовлечены в санкционированную деятельность, и оттуда предпримем необходимые последующие шаги».

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