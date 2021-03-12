Зоозащитники раскритиковали видеоклип на песню «Шум», с которой коллектив Go_A представит Украину на «Евровидении — 2021».

Организация UAnimals обратила внимание на то, что в клипе снялась редкая птица — курганник, пишет «Газета.ру».

Курганник занесен в Красную книгу Украины и находится под угрозой исчезновения. Содержать такую птицу можно только при наличии соответствующих разрешительных документов, которые сейчас не выдаются. «UAnimals болеет за победу Украины на международной сцене, но эксплуатация животных — это жестоко, и стыдно, что в этом свете нашу страну увидят в мире», — написали активисты.

Музыканты пока не ответили на критику.

Minval.az