Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев полагает, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших закупок комплексов С-400.

«Они [американцы] противодействуют всячески поставкам в какую-либо страну. В частности, у них проблемы с Турцией на сегодняшний день… И слава богу, турецкие наши партнеры сохраняют стойкость и понимают, что это вопрос их национальной безопасности. Я полагаю, что мы будем двигаться дальше», — приводит его слова РИА Новости.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

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