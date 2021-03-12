На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020, по предварительной оценке, снизился на 52,9%, по сравнению с уточненными данными за 2019 год, и составил 616,9 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии «Сакстат».

Главной причиной сокращения называется переход нескольких предприятий в собственность резидента Грузии, что привело к сокращению показателя инвестиций на 340,5 миллиона долларов.

Особенно снижение проявилось в четвертом квартале, когда показатель инвестиций получился отрицательным и составил -108,2 миллиона долларов.

Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в 2020 году стали Великобритания, Нидерланды и Турция. Доля капиталовложений этих стран составляет 573,2 миллиона долларов – 92,9% от всего объема инвестиций.

Инвестиции также поступили из США, Мальты, Люксембурга, России, Германии, Дании, Панамы и других стран.

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