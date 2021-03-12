Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль направил письмо в адрес и.о генерального прокурора США Монти Уилкинсона, в котором выразил протест в связи с освобождением из мест заключения армянского террориста Хампига Сасуняна, осужденного на пожизненное заключение за убийство 28 января 1982 года генкосула Турции Кемаля Арыкана, передает Anadolu.

Министр юстиции Турции назвал решение Верховного суда округа Лос-Анджелеса в корне ошибочным. «Решение об условном освобождении армянского террориста Хампинга Сасуняна – грубая ошибка и опасный прецедент для сил, воспринимающих терроризм в качестве средства достижения целей», — написал Гюль.

Глава Минюста Турции подчеркнул, что идеология, которой руководствовался армянский террорист, продолжает представлять серьезную угрозу и сегодня.

Верховный суд округа Лос-Анджелес ранее вынес вердикт в пользу освобождения Хэмпига Сасуняна.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что не станет обжаловать это решение.

По меньшей мере 58 турецких граждан, в том числе 31 дипломат, в различные годы были убиты армянскими террористическими группировками.

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