Российский препарат от коронавируса «Спутник V» может оказаться более эффективным, чем аналогичная вакцина европейского производства. Такое мнение высказал глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.

«Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идёт о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз», — цитирует специалиста издание The Times.

По мнению Мертенса, использование двух разных вирусных векторов в «Спутнике V» является умным решением, так как это позволит уменьшить вероятность снижения эффективности второй дозы препарата.

Minval.az