Актер Азербайджанского государственного национального драматического театра, заслуженный артист Парвиз Багиров переведен в «Bona Dea International Hospital» из городской клинической больницы №5, в которой проходил курс лечения при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Об этом сообщил АПА руководитель пресс-службы театра Джавид Зейналлы.

Он отметил, что актер несколько дней провел в реанимации, а сейчас его лечение продолжается в палате: «Его состояние средне-стабильное, существенных позитивных изменений в его здоровье нет. Он в сознании, говорит бессвязно, одна рука у него совершенно не работает. Лечение продолжается».

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