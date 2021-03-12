Компания Twitter тестирует новый сервис голосовых чатов под названием Spaces. Представитель соцсети заявил Reuters, что сервис станет доступен для всех пользователей к апрелю.

Компания опубликовала видеоролик с описанием Spaces. Визуально и функционально он напоминает соцсеть Clubhouse.

We’re working on something we think you’ll love — Twitter Spaces! Still in test mode but rolling out soon. Here’s a peek at what everybody’s talking about… pic.twitter.com/KMXzmKzbDp — Twitter (@Twitter) March 11, 2021

В начале 2021 года стала очень популярной социальная сеть для голосового общения Clubhouse. В ней можно создавать «комнаты» по разным тематикам, в которых могут одновременно выступать более 10 человек, а еще до восьми тысяч человек могут присоединиться как слушатели. Clubhouse пока работает только на платформе iOS и доступен по приглашениям.

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