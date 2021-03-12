Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку, чтобы урегулировать разногласия, возникшие в правительстве из-за закупки российской вакцины «Спутник V», сообщает агентство TASR.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович поблагодарил Крайчи за его работу на посту министра здравоохранения и назвал его отставку «самой абсурдной в истории».

Словакия стала второй после Венгрии страной в Евросоюзе, одобрившей «Спутник V» до разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Первая партия вакцины прибыла в страну 1 марта.

Заказ «Спутник V» вызвал споры в правящей коалиции Словакии. Две из четырех партий, входящих в коалицию, потребовали дождаться разрешения от EMA. Они настаивали на отставке Крайчи и Матовича, угрожая выйти из коалиции. После переговоров члены коалиции отказались считать, что отставки только Крайчи будет достаточно.

Minval.az